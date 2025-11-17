Pro Kapital Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pro Kapital Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pro Kapital Group einen Umsatz von 3,7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at