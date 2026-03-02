Pro Kapital Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pro Kapital Group hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pro Kapital Group 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,0 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 151,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,220 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Pro Kapital Group ein EPS von -0,060 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pro Kapital Group 53,52 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 194,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,19 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at