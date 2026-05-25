Pro Kapital Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pro Kapital Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pro Kapital Group 15,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at