Pro-Kopf-Verschuldung: Steiermark vor Kärnten und dem Burgenland

Betrachtet man die Pro-Kopf-Verschuldung auf Landes- und Gemeindeebene, ergibt sich unter den Bundesländern folgendes Ranking: Mit 8.611 Euro weist die Steiermark die höchste Schuldenlast pro Einwohner aus, wie aus einer Auswertung der Statistik Austria hervorgeht. Dahinter folgen Kärnten mit 8.201 Euro und das Burgenland, wo der öffentliche Schuldenrucksack für jeden einzelnen 7.783 Euro ausmacht.

Neben diesen drei Bundesländern liegen aber auch Niederösterreich und Wien mit 7.507 Euro beziehungsweise 7.342 Euro auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Weniger stark in der Kreide stehen hingegen Vorarlberger und Vorarlbergerinnen mit 5.012 Euro und Salzburger und Salzburgerinnen mit 4.297 Euro.

Tirol und Oberösterreich sind Schlusslichter

Am niedrigsten fällt der ausgewiesene Schuldenstand in Oberösterreich und Tirol aus. Oberösterreich kommt laut Statistik Austria auf eine Pro-Kopf-Verschuldung auf Landes- und Gemeindeebene von 3.336 Euro, Tirol liegt mit 3.285 Euro knapp darunter und bildet damit das Schlusslicht des Bundesländervergleichs.

Die Zahlen der Statistik Austria stammen vom 31. März 2026 und bilden den Schuldenstand gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) ab, also einschließlich Landeskammern und außerbudgetärer Einheiten, also rechtlich selbstständige Einrichtungen und Gesellschaften, die von einem Bundesland ausgegliedert wurden.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1086-26) wim/jul/ham