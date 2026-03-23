Kremlin Aktie

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WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508

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23.03.2026 07:59:20

Pro-Kremlin blogger turns on Putin, sent to psychiatric care

After seemingly switching sides, a pro-government blogger in Russia who criticized President Vladimir Putin has been admitted to psychiatric care in St. Petersburg. Did he go rogue?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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