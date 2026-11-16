Pro-Log öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pro-Log veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pro-Log ein EPS von 1,57 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,5 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at