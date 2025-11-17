Pro-Log zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pro-Log hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 PLN. Im Vorjahresviertel waren 2,05 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 9,6 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pro-Log 10,6 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

