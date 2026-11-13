13.11.2026 06:31:28

PRO Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PRO Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,2 Millionen CAD – ein Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PRO Real Estate Investment Trust Trust Units 27,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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