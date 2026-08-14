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14.08.2026 06:31:29
PRO Real Estate Investment Trust Trust Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PRO Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,03 CAD. Im letzten Jahr hatte PRO Real Estate Investment Trust Trust Units einen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,0 Millionen CAD – ein Plus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PRO Real Estate Investment Trust Trust Units 25,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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