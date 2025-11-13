PRO Real Estate Investment Trust Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PRO Real Estate Investment Trust Trust Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,19 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 27,1 Millionen CAD gegenüber 24,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at