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15.05.2026 06:31:29
PRO Real Estate Investment Trust Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PRO Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PRO Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,33 CAD. Im letzten Jahr hatte PRO Real Estate Investment Trust Trust Units einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 25,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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