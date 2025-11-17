Pro-Ship: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pro-Ship hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 23,50 JPY. Im letzten Jahr hatte Pro-Ship einen Gewinn von 10,72 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pro-Ship im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at