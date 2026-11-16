Pro-Ship: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pro-Ship hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,50 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pro-Ship in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at