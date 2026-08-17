Pro-Ship gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pro-Ship hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,72 JPY gegenüber 16,68 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,81 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at