Pro-Ship präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pro-Ship hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,39 Milliarden JPY, gegenüber 2,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,55 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurden 88,35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pro-Ship 78,03 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 8,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Pro-Ship 7,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at