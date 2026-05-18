|
18.05.2026 06:31:29
Pro-Ship präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pro-Ship hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 25,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 2,39 Milliarden JPY, gegenüber 2,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,55 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurden 88,35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pro-Ship 78,03 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 8,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Pro-Ship 7,56 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!