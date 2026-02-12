Proact It Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Proact It Group Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Proact It Group Registered ein EPS von 1,87 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,21 Milliarden SEK – eine Minderung von 4,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,27 Milliarden SEK eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,21 Milliarden SEK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,67 SEK. Im letzten Jahr hatte Proact It Group Registered einen Gewinn von 8,15 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 4,68 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,86 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 9,55 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 4,68 Milliarden SEK gelegen.

