27.10.2025 06:31:29
Proact It Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Proact It Group Registered hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,39 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,92 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,08 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,39 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,08 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
