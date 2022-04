Proact It Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Proact It Group Registered hat am 26.04.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,07 Milliarden SEK gegenüber 894,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 SEK sowie einen Umsatz von 1,02 Milliarden SEK belaufen.

