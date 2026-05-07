Proact It Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Proact It Group Registered hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3,04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,24 Milliarden SEK gegenüber 1,22 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at