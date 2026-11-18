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18.11.2026 06:31:28
PROACTA Spolka Akcyjna Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PROACTA Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat PROACTA Spolka Akcyjna Bearer 0,8 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 80,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,0 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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