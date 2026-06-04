ProAm Explorations hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ProAm Explorations lud am 02.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

ProAm Explorations hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,02 Millionen CAD, während im Vorjahr 0,01 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at