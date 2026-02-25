25.02.2026 06:31:29

ProAssurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ProAssurance hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte ProAssurance einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 269,6 Millionen USD – eine Minderung von 7,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 290,1 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,990 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ProAssurance hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 934,24 Millionen USD belaufen.

