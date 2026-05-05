ProAssurance Aktie
WKN: 676103 / ISIN: US74267C1062
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05.05.2026 23:15:35
ProAssurance Turns To Profit In Q1
(RTTNews) - Tuesday, ProAssurance Corporation (PRA) announced its first-quarter financial results, reporting a net income of $8.5 million, or $0.16 per share, compared with a net loss of $5.8 million, or $0.11 per share, last year.
Total revenues declined 3.5 percent, to $262.6 million from $272.1 million in the previous year.
In the after-hours, PRA is trading at $24.66 on the New York Stock Exchange.
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