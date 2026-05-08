ProAssurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ProAssurance lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,47 Prozent auf 262,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 272,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at