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19.11.2026 08:48:38
Problem in Niedersachsen: nur noch leichte Verspätungen für Züge in den Süden
HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen eines defekten Stellwerks in Bereich Northeim in Südniedersachsen kommt es auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen noch vereinzelt zu Ausfällen und zu minimalen Verspätungen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, handelt es sich dabei um geringfügigen Auswirkungen und Verspätungen von rund fünf Minuten. Im Laufe des Morgens sei ein Fernzug ausgefallen. Aktuell gibt es den Angaben zufolge noch keine Informationen dazu, wie lange die Störung andauern wird. Die Reparaturarbeiten laufen./nbe/DP/zb
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