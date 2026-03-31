31.03.2026 06:46:38

Probleme bei der S-Bahn in Berlin - Fünf Linien betroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen Reparaturen an mehreren Signalen im Bereich Alexanderplatz kommt es derzeit auf fünf Linien der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9, wie die S-Bahn mitteilte.

Die genauen Auswirkungen:

* Die S3 fährt nur zwischen Erkner und Warschauer Straße im 10-Minuten-Takt. Der S3-Express zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof fällt aus.

* Die S5 fährt nur zwischen Hoppegarten und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt. Die taktverstärkenden Züge zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof fahren nicht.

* Die S7 fährt nur zwischen Ahrensfelde und Warschauer Straße sowie zwischen Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof im 10-Minuten-Takt.

* Fahrgäste der S75 sollen zwischen Lichtenberg und Warschauer Straße die Linien S5 und S7 nutzen.

* Zwischen Warschauer Straße beziehungsweise Ostbahnhof und Charlottenburg sollen Fahrgäste die Linien S3, S5 und S9 nutzen./nif/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen