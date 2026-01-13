Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
13.01.2026 11:13:50
Probleme in China und den USA: Volkswagen verkauft weltweit weniger Autos
Global gesehen sind die Verkäufe von Volkswagen im letzten Jahr rückläufig. Unter anderem der harte Preiswettbewerb und Zölle in wichtigen Abnehmerstaaten sind Gründe dafür. Sehen lassen kann sich aber die Entwicklung in Europa und Südamerika.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
