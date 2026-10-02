Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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02.10.2026 16:24:14
Probleme mit der Lenkung: VW-Tochter Skoda ruft 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück
Eine fehlerhafte Schraube bei mehreren Modellen aus dem VW-Konzern kann zum Ausfall der Lenkung. Der Konzern ruft weltweit Fahrzeuge in die Werkstatt. Nun ist klar: Auch Skoda ist betroffen. Allein in Deutschland muss bei rund 370.000 Fahrzeugen nachgebessert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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