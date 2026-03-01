NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
01.03.2026 15:34:00
Probleme mit Lüftersteuerung: Nvidia zieht GeForce-Treiber 595.59 zurück
Nvidia hat den GeForce-Treiberdownload 595.59 offline genommen. Grund sind Probleme mit der Lüftersteuerung des Launch-Treibers für Resident Evil: Requiem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
