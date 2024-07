Probleme mit Sauerstoffmasken?: US-Behörde ordnet Überprüfung Tausender Boeing-Jets an

Neuer Ärger für Boeing . Die US-Flugaufsicht kündigt eine Untersuchung von mehr als 2500 Maschinen des Herstellers an. Grund sind mögliche Probleme mit den Sauerstoffgeneratoren an Bord. Befürchtet wird, dass die Sauerstoffmasken in den Kabinen im Notfall nicht ordnungsgemäß funktionieren könnten. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV