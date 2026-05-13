Procaccianti Hotel REIT A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Procaccianti Hotel REIT A lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at