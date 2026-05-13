Procaccianti Hotel REIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Procaccianti Hotel REIT hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Procaccianti Hotel REIT ein EPS von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,65 Prozent zurück. Hier wurden 5,1 Millionen USD gegenüber 5,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at