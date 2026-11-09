Procal Electronics India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Procal Electronics India ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Procal Electronics India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Procal Electronics India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at