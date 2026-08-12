ProCap Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ProCap Acquisition A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProCap Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at