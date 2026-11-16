Procap Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Procap Financial hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at