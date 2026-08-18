PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C3AJ / ISIN: US74276L1052
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19.08.2026 00:11:01
Procept BioRobotics CEO Buys 23,900 Shares Amid 48% Stock Decline. What Does This Tell Investors?
Larry L. Wood, the President and CEO of Procept BioRobotics Corporation (NASDAQ:PRCT), reported an indirect purchase of 23,900 shares of common stock on August 7, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($20.85); post-transaction value based on August 7, 2026 market close ($20.41).Procept BioRobotics is a San Jose-based medical device manufacturer with 888 employees operating in the surgical robotics sector. The company generated $337.3 million in trailing twelve month (TTM) revenue while operating at a net loss of $109.8 million, reflecting the capital-intensive nature of robotic surgical technology development and market expansion. Procept's competitive differentiation centers on its proprietary Aquablation technology platform and image-guided robotic system, which addresses a significant clinical need in minimally invasive urological procedures.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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