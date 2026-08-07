PROCEPT BioRobotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PROCEPT BioRobotics veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

PROCEPT BioRobotics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,350 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat PROCEPT BioRobotics 94,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at