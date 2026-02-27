PROCEPT BioRobotics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PROCEPT BioRobotics äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PROCEPT BioRobotics ein EPS von -0,350 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PROCEPT BioRobotics 76,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,720 USD. Im Vorjahr waren -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PROCEPT BioRobotics mit einem Umsatz von insgesamt 308,05 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 224,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at