PROCEPT BioRobotics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PROCEPT BioRobotics hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 58,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at