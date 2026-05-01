PROCEPT BioRobotics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PROCEPT BioRobotics präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PROCEPT BioRobotics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 69,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at