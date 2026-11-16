Processa Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Processa Pharmaceuticals hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Processa Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 61,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,750 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at