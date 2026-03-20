Processa Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Processa Pharmaceuticals stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -18,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Processa Pharmaceuticals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 10,360 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -96,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at