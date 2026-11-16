Prochem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prochem lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Prochem 0,470 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 58,2 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 43,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at