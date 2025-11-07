Procore Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Procore Technologies hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Procore Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 338,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at