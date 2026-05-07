Procore Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Procore Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 359,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 310,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at