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05.11.2026 06:31:28
Procore Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Procore Technologies hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Procore Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 402,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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