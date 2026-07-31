Procore Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Procore Technologies äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 375,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 323,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at