Procrea: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Procrea hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 21,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procrea 17,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at