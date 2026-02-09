|
09.02.2026 06:31:29
Procrea hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Procrea hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 53,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 76,97 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 18,30 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,10 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
