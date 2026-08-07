Procrea legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Procrea hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 105,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procrea 95,21 JPY je Aktie verdient.

Procrea hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at